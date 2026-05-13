ILLITが、4thミニアルバムで米ビルボードのメインアルバムチャート自己最高順位を更新した。5月12日（現地時間）に発表されたBillboard最新チャート（5月16日付）によると、ILLITの4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』が、「ビルボード200」に26位で初登場した。【写真】「心臓撃ち抜かれた」ミンジュのドレス姿に騒然1stミニアルバム『SUPER REAL ME』（93位）、2ndミニアルバム『I’LL LIKE YOU』（94位）、3rdミニアルバム『bo