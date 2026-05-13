日本ジャム工業組合は4月26日、東京ガス、小諸市と共同で毎年恒例の「ジャムの日イベント」を都内で開催した。同イベントは、4月20日の「ジャムの日」に合わせ、ジャム市場の活性化と需要喚起、消費拡大を目的に2017年から開催している。親子ジャム作り、ジャム掴み取り、ジャムに関するトークセッションなどを行うもの。「親子ジャム作り体験」は、3回に分けて都内と長野県内で実施し、各ジャムメーカーのホームページから応募し