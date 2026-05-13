【30MS SIS-F01 ディルミア[カラーB]】 予約受付：5月19日12時～ 発送：10月予定 価格：3,960円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS SIS-F01 ディルミア[カラーB]」の予約をプレミアムバンダイで5月19日12時より受け付ける。価格は3,960円。商品の発送は10月を予定している。 30 MINUTES LABELの「30 MINUTES SISTERS」より、騎士をイメ}