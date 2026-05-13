三振が2つに、右方向への力ない内野ゴロが3つ。右方向へのゴロを量産するのは状態が悪いときの典型で、いまだ出口が見えないのがドジャースの大谷翔平（31）だ。【もっと読む】大谷翔平の圧巻投球は“見せかけ”だった…首に原因が？ 投球フォームに気がかりな変化日本時間12日のジャイアンツ戦は5打数ノーヒット。これで11試合、本塁打がない。111打席でわずか1本塁打と、打撃不振はかなり深刻だ。「シーズン序盤は本調子でな