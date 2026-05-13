16日(土)、17日(日)は晴れる所が多く、東〜西日本を中心に最高気温30℃以上の真夏日地点が急増する見込みです。さらに体感的には、これまでのカラッとした暑さではなく、来週にかけてムシムシとした暑さに変わっていくでしょう。この先は、本格的な熱中症対策が必要になりそうです。16日、17日は最高気温30℃台が急増今週末の16日(土)頃から、日本付近は、夏の暑さをもたらす背の高い高気圧に覆われる見込みです。そのため全国的に