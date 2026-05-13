電機・ITサービス大手の富士通の営業秘密を不正に手に入れたとして、富士通子会社の元社員の男が埼玉県警に逮捕されました。不正競争防止法違反の疑いで逮捕されたのは、高橋佑介容疑者（38）です。警察によりますと、高橋容疑者は去年2月から3月にかけて、当時務めていた富士通Japanの事務所で、富士通の営業秘密にあたる顧客向け資料や商談資料など26のファイルデータをコピーし、営業秘密を不正に手に入れた疑いがもたれていま