モデルで俳優の山田優さんは5月13日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つ姿を披露し、話題を集めています。【写真】山田優の美脚際立つ姿「優ちゃん素敵」山田さんは「夏に活躍してくれそうなTevaの『HurricaneXLT３』！定番の『Hurricane』シリーズがアップデートされて登場しました」「足にフィットして歩きやすく靴下を合わせても可愛いデイリーにも旅行にも使いやすい一足です！この夏はどこに遊びに行こうかな〜」とつづり