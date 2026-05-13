村上市岩船港で13日、釣りをしていた男性（80代）が海に転落する事故が発生し、その後死亡が確認されました。新潟海上保安部によりますと、13日午前3時半頃、近くにいた釣り人から「80代男性の釣り人が転落した」という旨の通報がありました。男性（80代）は夫婦で釣りにきていて、男性の転落後、妻などが救助しようとしましたが、高さがあり難しく、その後現場に到着した消防によって男性は引き上げられました。男性は病院に搬送