オーストラリアのニューサウスウェールズ大学は5月11日、同校の研究者が参加した国際研究チームが、南極の体系的な転換は地球温暖化を加速させる可能性があると発表したことを明らかにしました。これは南極の海氷が数十年来、地球温暖化に一定の抵抗力を持ち、気候変動の進行を抑制する役割を果たしてきましたが、海洋と大気の一連の変化により、2015年以降急激に減少した変化に着目したものです。研究によると、北極海の海氷は、