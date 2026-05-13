俳優の橋本環奈さんは5月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。家族旅行ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】橋本環奈の家族旅行ショット「えーー！いつ来たんですか!?」橋本さんは「先日、家族で香川&徳島旅行行きましたぁー 初の四国！」と報告し、4枚の写真を投稿。1、2枚目には讃岐うどんが写っていますが「２日間で８店舗いったよ。食べ過ぎ」と明かしています。また、3、4枚目には「真剣な顔でうどん食べてる私