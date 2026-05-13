限定わずか1台の「超希少車」でドライブトーク元・人気男性アイドルグループ「KAT-TUN（カトゥーン）」のメンバーで、俳優の亀梨和也さんが2026年4月25日に公式YouTubeを更新。ゲストとして俳優・窪塚洋介さんを招き、愛車を運転しながらのドライブトークを公開しました。【動画】超カッコいい！ これが「亀梨和也」所有の超希少な「高級スポーツカー」です！ 動画で見るふたりは、DMM TVのオリジナルドラマ「外道の歌」シリ