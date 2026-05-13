パナソニックは、レンズ一体型カメラ『LUMIX DC-L10』を2026年5月18日10時より予約開始することを発表した。本機は「無心でスナップを楽しんでほしい」という想いから生まれたレンズ一体型カメラで、持ち歩きたくなるデザインと手に馴染む操作感を追求したモデルとなる。金属の質感とサフィアーノレザー調のエクステリアを組み合わせ、モダンかつクラシックな佇まいに仕上げられている。レンズ鏡筒部は金属の削り出