ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』と「東京ばな奈」によるポップアップショップが、5月18日（月）から5月31日（日）の期間、東京・押上にある東京ソラマチ イーストヤード1階 10番地「空の小町」で開催される。【写真】キラキラの目がかわいい！大容量トートバッグの単品販売も■オリジナルステッカー付き今回オープンするのは、昨年新絵柄が追加された「ちいかわバナナプリンケーキ」をはじめとした『ちいかわ』と「東京ば