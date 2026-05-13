◇MLB ドジャース-ジャイアンツ(日本時間13日、ドジャー・スタジアム)今季8度目の先発登板を迎えたドジャースの山本由伸投手は、5回に2者連続ホームランを許すなど、1試合3発を浴び勝ち越しを許しました。今シーズンの課題に挙げられていた初回を三者凡退でおさえた山本投手でしたが、1-0の3回、相手9番のハース選手にレフトへの今季1号ソロを浴び同点に追いつかれます。直後の3回ウラには大谷翔平選手に待望の今季7号ソロが飛び出