「ドジャース−ジャイアンツ」（１２日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は五回の第３打席で冷静に四球を選び、３打席連続出塁をマークした。初球から冷静にボールを見極めた大谷。４球目の低めチェンジアップを見極めたかに思われたが、ＡＢＳチャレンジでストライクに覆った。仕切り直しの５球目、高めのツーシームを見極めて四球を選んで歩いた。結果的に一度もバットを振ることなく出塁した。大谷は第１打席で