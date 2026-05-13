「ドジャース−ジャイアンツ」（１２日、ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手が五回に２者連続被弾を浴びて逆転を許した。１試合３被弾はメジャー移籍後初めて。大黒柱のまさかの投球にブーイングのような不満の声がわき起こり、一時騒然となった。大谷の勝ち越しソロでリードを奪ったドジャース。しかし五回、２死からベイダーに左翼へソロを被弾。さらに続くパースには２者連続となるソロアーチを浴びて勝ち越しを許し