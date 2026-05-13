Microsoftが、エージェント型の脆弱(ぜいじゃく)性発見および修復システム「MDASH」を発表しました。複数のAIモデルを利用しつつ、段階を踏んで脆弱性の調査・修正を行う一連のシステムだと説明されています。Defense at AI speed: Microsoft’s new multi-model agentic security system tops leading industry benchmark | Microsoft Security Bloghttps://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2026/05/12/defense-at-ai-spee