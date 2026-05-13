熊本県の苓北町では、初夏の味覚の一つ「天草ビワ」の収穫が始まりました。 【写真を見る】「糖度も乗り、これからが本番」初夏の味覚 “天草ビワ”の収穫始まる晴天続きで一気に甘く熊本・苓北町 苓北町では3戸の農家が特産の天草ビワを露地で栽培しています。 「糖度が乗った」納得の仕上がり 苓北町坂瀬川にある坂西庄三さんのビワ山では、ビワにかけていた紙袋を少しだけ破いて色付き具合を確かめながら、傷を付けない