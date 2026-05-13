開かれた中央社会保険医療協議会の総会＝13日午前、東京都千代田区厚生労働相の諮問機関、中央社会保険医療協議会（中医協）は13日、パーキンソン病治療に使う人工多能性幹細胞（iPS細胞）由来の再生・細胞医薬品「アムシェプリ」を20日から公的医療保険の適用対象とすることを了承した。薬価は患者1人当たり5530万6737円とする。今年秋ごろにも治療が始まる見込み。iPS細胞を使った再生医療が実用化されるのは世界初となる見通