気象庁は13日、北海道東部の雌阿寒岳で火山性地震が増加しているとして、今後さらに火山活動が高まった場合は、噴火警戒レベルと現在の2から、入山規制の3に上げる可能性があると発表した。気象庁によると、今月10日ごろから雌阿寒岳のポンマチネシリ火口付近を震源とする火山性地震が増え始め、11日夕方からさらに増加しているという。13日午前10時までの24時間に起きた地震は127回に達しているとしているが、火山性微動は発生し