◇ナ・リーグドジャース−ジャイアンツ（2026年5月12日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が12日（日本時間13日）、本拠でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。12試合、53打席ぶりの本塁打となる7号を放った。1−1の3回、先頭で迎えた第2打席で相手先発・ハウザーに対し2ボール1ストライクからの4球目、外角シンカーを強振。打球は逆方向の左中間へグングンと伸び、スタンド最前列に着弾。大谷は本塁打