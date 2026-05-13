高安大相撲の西小結高安（36）＝本名高安晃、茨城県出身、田子ノ浦部屋＝が夏場所4日目の13日、休場した。師匠の田子ノ浦親方（元幕内隆の鶴）によると、2日目（11日）の取組で右太もも内側を痛め、3日目の平戸海戦の取組前に悪化。敗れた後は右脚を気にする様子を見せていた。再出場の意向があるという。高安は3日目を終えて2勝1敗。田子ノ浦親方は「仕切るのもしんどいと言っていた。何とか今場所中に間に合うようにしたい」