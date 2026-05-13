お笑いコンビ、NON STYLEの井上裕介（46）が12日、自身のXを更新。新幹線に表示された「4文字」に驚いた。井上は「こんな新幹線あるんだね」と笑顔の顔文字を添えつつ書き出し、車体の表示板に「修学旅行」と書かれている新幹線の写真を掲載した。そして「何百回と新幹線乗ってるけど初めてみた！！新幹線を貸し切れる学校って凄いグリーン車に乗れる生徒さんの条件とかあるのかなぁ！？」とつづった。この投稿に対し「元旅行会