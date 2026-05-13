グラビアアイドルで女優の岸明日香（35）が13日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを投稿した。「写真集『Trajectory』好評だったすっぴんカットオフショット」とつづり、淡い水色のシャツから同色のランジェリー姿をあらわにしたまま、歯磨きをしたり、オーシャンビューの絶景を背にしたショットなどを公開した。「ねむくてだいたい半目です」とし、胸元やくびれなど曲線美が際立つ姿を披露した。ファンやフォロワーから