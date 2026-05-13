ダブルミリオンを記録した大ヒット曲「ＴＯＭＯＲＲＯＷ」で知られるシンガー・ソングライターの岡本真夜（５２）が、女優の中山忍（５３）との２ショットを公開した。岡本は１３日までに自身のインスタグラムを更新。「中山忍さんがライブを見にきてくださいました忍さんとは時々電話したり、ご飯をご一緒させていただいたりしてます」と記し、２０２４年１２月に急逝した友人だった歌手・中山美穂さん（享年５４）の妹の忍