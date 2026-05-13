◆ファーム・リーグ日本ハム−楽天（１３日・鎌ケ谷）日本ハムの有原航平投手（３３）が１３日、２軍・楽天戦（鎌ケ谷）で４月２７日に２軍降格後、２度目の先発のマウンドに上がる。楽天の先発は沢村賞、最多勝を２度獲得し、日米通算１６５勝の前田健太投手（３８）。最多勝３度、日米通算１０２勝の有原との実績十分な豪華な投げ合いとなった。バッテリーが紹介されると、平日ではあるが駆けつけたファンから大きな歓声が上