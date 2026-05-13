ＪＲＮ・ＪＮＮ系列の優れたアナウンサーに贈られる第５１回ＪＲＮ・ＪＮＮアノンシスト賞において、毎日放送の井上雅雄アナウンサー、大村浩士アナウンサー、中野広大アナウンサーが、スポーツ実況部門、フリートーク部門で優秀賞を受賞した。「ラジオ・スポーツ実況部門優秀賞」を受賞した井上アナは２０２５年１０月２日放送の「ＭＢＳベースボールパーク阪神―ヤクルト２５回戦（シーズン最終戦）」で、阪神・佐藤輝明