フィギュアスケート女子で五輪２大会連続メダルの坂本花織（シスメックス）が?サプライズ発表?だ。今季限りで現役を退く坂本は、１３日に故郷の兵庫・神戸市内で引退会見を実施。最後には「私事ではありますが、先日結婚しました」と報告した。坂本によると、出会いは大学時代。フィギュアスケートの関係者ではないが、年齢は同じ。入籍日は５月５日で、中野園子コーチとグレアム充子コーチには直近に報告。「もともと知って