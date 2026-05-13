向井慧（パンサー）と長田庄平（チョコレートプラネット）が、ドライブ・温泉・グルメを気ままに楽しむゆる旅番組「向井長田のくるま温泉ちゃんねる」（ＢＳよしもと、毎週土曜・後９時）の「＃７４」が、１６日放送される。今回は、パリ五輪女子レスリング金メダリスト・鏡優翔を迎えて「ジープ池袋」へ。実は１年前、同店でロケをしていた際、プライベートで訪れていたジープのオーナー・鏡選手と遭遇。その縁もあってオファ