ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、本拠地ロサンゼルスでのジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、第２打席で待望の一発を放った。反対方向に飛んだ打球が左翼席に吸い込まれると、ダイヤモンドを回る大谷はホッとした表情を浮かべ、思わず天を見上げた。１―１の同点に追いつかれた直後の３回、相手先発右腕・ハウザーが投じた外角低めへの９３・９マイル（約１５１・１キロ）のシンカーに