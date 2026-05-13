同商品は5月14日からミスドネットオーダーでの予約受付開始、6月3日から店頭販売および予約分のお渡しを開始するとのこと。もっちゅりん○『もっちゅりん』について『もっちゅりん』は昨年ミスタードーナツ55周年を記念して初登場した“もっちゅり食感”が特長のドーナツ。昨年話題となり、大きな反響だったことから、商品を購入できなかった人も多くいたという。今回の発売においては、より多くのお客に届けられるようミスドネッ