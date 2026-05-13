有名実業家などになりすまして鹿児島市の70代男性から現金300万円をだまし取った疑いで、滋賀県に住む無職の男が12日夜、逮捕されました。 男性はこれまでに総額5400万円をだまし取られていて、警察はさらに調べを進めています。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、滋賀県彦根市の無職・小川喜隆容疑者(54)です。 鹿児島西警察署によりますと、小川容疑者は去年9月から10月までの間に、複数人と共謀して有名実業家などになりすま