奄美大島と徳之島だけに生息するアマミノクロウサギが車にひかれるなどして死んだ数は、去年、185匹で過去最多になったことが分かりました。 アマミノクロウサギは、奄美大島と徳之島だけに生息し、国の特別天然記念物に指定されています。 1991年に絶滅危惧種に指定されましたが、その後、天敵となるマングースやノネコの捕獲などで生息数は増加しています。 前の年より22匹増えて、過去最多 その一方で、アマミノク