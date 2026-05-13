【モデルプレス＝2026/05/13】なにわ男子の道枝駿佑が13日、都内で行われたブランドアンバサダーを務める韓国のスキンケアブランド「numbuzin（ナンバーズイン）」の新CM発表会に出席。ライブ前の美容事情について明かした。【写真】なにわ道枝の再現度が高いと話題「うるわしの宵の月」実写化ビジュアル◆道枝駿佑「毛穴まで見られてる」ライブ前の美容事情告白巨大ジェンガで“反則”道枝は、巨大シートマスクパッケージの中か