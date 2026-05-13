医工連携の成果がすでに生まれて来て… 東京工業大学と東京医科歯科大学が統合して、国立大学法人東京科学大学が誕生したのは2024年（令和6年）10月のこと。 医工連携─。つまり理工学系と医歯学系の融合による新しい大学・大学院の創造ということで、東京科学大学の誕生は産業界からも熱い注目を浴びる。 統合して1年半、東京工業大学出身で初代理事長に就任した大竹尚登氏（1963年＝昭和38年