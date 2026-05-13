通貨オプションリスクリバーサル ドル円1.38-1.59円コールオーバー ユーロ円1.11-1.60円コールオーバー ポンド円1.13-1.66円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格