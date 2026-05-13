【新興国通貨】ドル人民元は６．７９台前半推移＝中国人民元】ドル人民元は６．７９台前半推移＝中国人民元 じりじりとした元高が進んでおり、ドル人民元は６．７９１６元を付けた。昨日付けた６．７９０８元に迫る動きとなっている。昨日は安値を付けた後ドル高に押されて６．７９７０元台まで反発を見せていた。 対円では元高と円安のノア枯れを受けて２３．２１円前後の高値圏推移。一時２３．２２０円を付けた。 CN