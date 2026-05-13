タレントの松村沙友里さんとお笑い芸人の横澤夏子さんが、「auエネルギー&ライフ 新サービス『auでんち』PR発表会」に登場しました。 【写真を見る】【 松村沙友理 】「私の娘に似ている」子りんご似のキャラクターを抱きかかえ「母性湧いちゃう」すっかりママの顔節約にもなるという今回の新サービスに、横澤さんは?家計をやりくりしている身としては、節約術には目がない！?と、興味津々。節約を学ぼうと意気込む横澤さ