世界三大映画祭のひとつ、カンヌ国際映画祭が開幕しました。最高賞の「パルムドール」を競うコンペティション部門に是枝裕和監督の「箱の中の羊」、深田晃司監督の「ナギダイアリー」、濱口竜介監督の「急に具合が悪くなる」がノミネートされています。日本映画が3作品ノミネートされるのは25年ぶりで、8年ぶりとなるパルムドール受賞に期待が高まっています。