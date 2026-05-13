なにわ男子・道枝駿佑が１３日、韓国のスキンケアブランド「ｎｕｍｂｕｚｉｎ（ナンバーズイン）」新ＴＶＣＭ発表会に出席した。同ブランドのシートマスクの模型から登場した道枝。「なかなかパックの中から出てくることはない。ライブでもないです」と笑顔を見せた。発表会では巨大ジェンガにも挑戦し、書かれているお題にも答えた。透明感抜群の肌を持つ道枝だが、コンサートなどでは「前列一列目の人も双眼鏡を使って僕ら