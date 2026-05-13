指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・=LOVE（イコールラブ）のシングル「とくべチュ、して / 恋人以上、好き未満」（2025年2月発売）が、最新5月18日付「オリコン週間合算シングルランキング」で、週間1万2396PTを獲得。累積で自身初のミリオンポイントとなる100万7709PTに到達し、オリコン史上200作目のミリオンポイント突破作品となった【※1】【※2】。【動画】=LOVE「とくべチュ、して」ミュージックビデオ累積ポイント