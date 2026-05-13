◇ナ・リーグドジャース−ジャイアンツ（2026年5月12日ロサンゼルス）「大谷翔平が」「坂本花織」が13日、X（旧ツイッター）で急上昇し、トレンド入りした。ドジャースの大谷翔平投手（31）は12日（日本時間13日）、本拠でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。12試合、53打席ぶりの本塁打となる7号を放った。また、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダリストの坂本花織（26＝シスメックス）が13