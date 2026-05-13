作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが４日、老衰のため亡くなったことが１３日、発表された。８４歳。所属事務所が発表した。事務所の公式ＨＰによると、「直前まで普段と変わらず過ごしており、就寝中に苦しむことなく安らかに旅立ちました」と説明。「１９６０年代初冬にジャズピアニストとしてデビューして以来、アニメ『ルパン三世』の音楽をはじめ、数多くの作品を世に送り出し、長年にわたり音楽業界の発展に寄与し