13日、参議院本会議において、日本維新の会の猪瀬直樹議員が登壇した際、議場内からバリエーション豊かな声援が送られた。【映像】「頼むぞ直樹！」「医療も任せた！」の瞬間（実際の様子）議長から指名を受け、猪瀬議員が演壇に向かって歩き出すと、議場からは拍手とともに「頼むぞ直樹！」「医療も任せた！」「猪瀬さん、リフィル（処方箋）しっかり取りあげましょう」など、威勢の良い声が次々と飛んだ。こうした熱烈な声