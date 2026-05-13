「千原兄弟」の千原ジュニア（52）が12日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜0・59）に出演。高速で愛車が故障するハプニングを明かし、さっそうと現れた“救世主”について熱弁した。ジュニアは仕事でマネジャー、スタッフ2人を自身の旧車に乗せて現場へ。首都高を走行中、急に渋滞が発生。ギアチェンジすると愛車に異変が起きた。「ガーン！って。ぶつかりもしてないのに、明らかにおかしな音した」。その後、渋