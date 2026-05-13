自民党内で「再審制度の見直し」を巡る議論が白熱している。有罪が確定した裁判をやり直すこの仕組みは、1948年の制定以来70年以上改正されてこなかったが、袴田巌さんの事件などで無罪確定までに膨大な時間を要したことを受け、見直しの機運が高まった。テレビ朝日政治部の前田洋平記者は、現在、15日までの閣議決定を目指し、自民党の部会で最終的な調整が続いている現状を解説した。 【映像】稲田議員が「カメラの前で」