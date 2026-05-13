無許可で船の解体を請け負った疑いで72歳の男が逮捕されました。横浜市の解体業者渕田俊光容疑者は、2021年7月ごろから翌年にかけて国や市から許可を得ていないにも関わらず漁船など5隻の解体を請け負い、あわせて約283万円を受け取った疑いがもたれています。渕田容疑者は船の解体場所として横浜市の港湾局が管理する土地を借りていましたが2021年から使用料を払っておらず、山下埠頭や本牧ふ頭には約70隻の船が係留されたまま放