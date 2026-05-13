【第7話】 5月13日公開 第7話を読む 【拡大画像へ】 小学館は5月13日、松江名俊氏によるマンガ「史上最強の弟子ケンイチ２～達人編～」の第7話「バイクでGO!」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第7話では、「暗鶚の陰伝書（くれみさごのいんでんしょ）」について、兼一が梁山泊の面々と話し合う。最初は興味がなさそうだった師匠たちだが――。