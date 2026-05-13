5月13日、川崎ブレイブサンダースに所属していた水野幹太が、2026－27シーズンから京都ハンナリーズに移籍することが発表された。 6月4日に28歳の誕生日を迎える水野は、185センチ84キロのポイントガード兼シューティングガード。学生時代に福島ファイヤーボンズ、川崎の特別指定選手としてBリーグの舞台を経験し、2020－21シーズンに新潟アルビレック