Asia Collegiate Basketball Limitedは5月13日、2026年8月2日から9日にかけて中国・杭州で開催される「第2回AUBLチャンピオンシップ」に参加する12チームを発表した。日本からは昨年の全日本大学バスケットボール選手権大会（インカレ）で優勝を果たした白鷗大学と、同準優勝の早稲田大学が参加する。 Asian University Basketball League（アジア大学バスケットボールリーグ：AUBL）は、ア